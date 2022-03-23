В Україну прийде різке похолодання: яким областям не пощастить

Синоптик розповіла, що 23 березня в більшості областей країни очікується сонячна і тепла погода, буде ясно і тихий вітер.

"Максимальна температура повітря в більшості областей очікується в середу в межах +10 + 17 градусів. Виняток - Крим і Приазов'я, де холодні моря не дадуть стовпчиках термометрів піднятися вище +7 +10 градусів", - повідомила Діденко.

За її прогнозом, в Києві 23 березня буде ясно, сонячно, а вдень повітря прогріється до +15 градусів.

А ось з четверга очікується похолодання і можливі опади, аж до мокрого снігу.

"24-25 березня в Україні прогнозується холодна повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. Візьміть це до уваги особливо жителі Північної та Центральної України", - попередила синоптик.

Проте вже в суботу потепління повернеться. У неділю очікується низька температура повітря, орієнтовно + 2 + 8 градусів.

А з 28 березня в Україну знову повернеться тепло.