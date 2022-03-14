В Україну прийде антициклон з перепадами від -5 морозу до +12 тепла: свіжий прогноз

За прогнозом Наталки Діденко, 15-го березня, скрізь в Україні опадів не буде, а буде багато сонця. Очікується антициклон, підвищений атмосферний тиск.

Опади і вітер будуть на сході

"Виняток з опадами завтра - Луганщина, місцями Донеччина та Харківщина, де можливий невеликий сніг", - пише синоптик.

Вітер у вівторок буде або невеликий, або помірний, а от у східних областях - рвучкий.

Що з температурою

Найближча ніч очікується в Україні з морозом, -1... -5 градусів.

А ось вдень 15-го березня діапазон градусів по різним регіонам буде значним:

найхолодніше - в східних, північно-східних областях України, 0...+4 градуси.

найтепліше - на заході, +7... +12 градусів.

Загалом в Україні завтра максимально передбачається +4... +9 градусів.

Похолодання знову прийде в середу

Із середи 16 березня знову похолодає, особливо вдень. Проте з суботи, з 19-20 березня, знову потепліє.

Прогноз для Києва

У Києві 15 березня очікується сонячним і теплим. Вночі невеликий мінус, а от вдень до +6... +8 градусів.

Синоптики Gismeteo прогнозують деякі "гойдалки" для столиці, більш-менш суттєве потепління прийде вже в останній декаді березня, тобто після 20-го числа.

Дивіться нижче прогноз для столиці на 10 днів: