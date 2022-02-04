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Україну знову накриють морози і мокрий сніг: де буде найхолодніше

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П'ятниця 04 лютого 2022 06:30
Україну знову накриють морози і мокрий сніг: де буде найхолодніше Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні принесе найближчими днями різке похолодання, місцями очікується 10-12 градусів морозу. Частину областей накриє мокрим снігом з дощем.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом Діденко, сніг у п'ятницю охопить західні області країни, в Криму пройде дощ. У суботу сніг йтиме на заході, півночі, місцями – в центрі України.

У неділю сніг йтиме в східних областях, вдень невеликий мокрий сніг пройде на заході країни.

"У найближчу ніч очікується -3 -9 градусів, на сході та в Криму від 0 до -3 градусів. Вдень 4 лютого на півночі та в центрі -2 -7 градусів, у південній частині, на сході та заході близько нуля", - попередила синоптик.

Далі температура почне опускатися ще нижче, і в ніч на суботу в більшості областей очікується -4 -10 градусів, на півночі до -12 градусів. У західній частині від 0 до -2 градусів.

Україну знову накриють морози і мокрий сніг: де буде найхолодніше

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 4 лютого

У суботу вдень вже знову буде відлига в більшості областей, тільки в східній частині збережеться мороз від -3 до -6 градусів. Очікується сильний вітер.

У ніч на неділю морози від -3 до -9 градусів триматимуться на сході, а вдень всі регіони України охопить "плюсова" температура.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в ніч на суботу в більшості областей температура впаде до -2 -5 градусів.

Більш сильні морози варто очікувати в північних областях, на північному сході, в столиці, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях і в Дніпрі. Там очікується від -5 до -9 градусів.

Україну знову накриють морози і мокрий сніг: де буде найхолодніше

Карта погоди в Україні на суботу, 5 лютого

Найхолодніші ночі з суботи на неділю будуть на півночі країни, північному сході, в центральних областях, охопить Полтаву, Харків і Дніпро. Там синоптики прогнозують від -6 до -12 градусів.

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці буде мороз, вночі до -7 градусів, вдень до -3 градусів. Без опадів.

У суботу вночі температура впаде до -10 -12 градусів, але вдень вже почнеться потепління. А разом з ним повернеться мокрий сніг і прийде сильний вітер.

У неділю буде сухо, сиро, очікується підвищення температури та відсутність істотних опадів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві прогнозують удушення погодних умов.

А також розповідали про те, який прогноз на весну дав бабак Тимко III.

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