RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україну накриє моторошна погода: штормовий вітер, похолодання і грози

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива у всіх областях країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря в декількох областях, штормовий вітер з поривами, грози, місцями можливі зливи та град.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

На сході сильними грозами охопить всі області, місцями можливі сильні дощі. Вітер поривчастий, сильний. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, вдень температура впаде до +17 + 19 градусів.

У південній частині країни синоптики прогнозують грози, місцями зливи, можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11 +14 градусів, вдень очікується від +18 до +20 градусів, в Одесі прогріється до + 22 градусів. У Криму пройдуть грози, вночі + 11 +13 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

На півночі країни очікуються грози, можливі сильні дощі та штормовий вітер. Нічна температура становитиме + 11 +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до + 19 градусів.

На заході синоптики прогнозують грози та суттєве похолодання. Місцями можливі короткочасні дощі, очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні від + 9 до +12 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

У центральній частині країни прогнозуються сильні грози та штормовий вітер. Нічна температура коливатиметься від + 10 до +12 градусів, вдень повітря прогріється до +17 + 19 градусів.

У Києві 19 травня синоптики прогнозують грозу і дощ, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від +11 до +13 градусів, вдень потеплішає до +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 19 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату поліпшення погоди в Україні.

А також ми розповідали про те, що Мелітополь засипало градом розміром з пельмень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода