ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україну накриє хвиля ще однієї хвороби: Степанов стривожив заявою

Неділя 13 грудня 2020 10:29
Україну накриє хвиля ще однієї хвороби: Степанов стривожив заявою
Грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

В Україні у лютому очікується хвиля ще однієї хвороби. Окрім коронавірусу, в останньому зимовому місяці прогнозують пік захворюваності на грип, який дає також важкі ускладнення і може спричиняти пневмонію.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", до лютого в країні повинні бути мінімальні показники із захворюваності на коронавірус. Адже на лікарні буде додаткове навантаження.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас в лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Тому що грип має такі самі ускладнення, як і коронавірус - пневмонія", - сказав очільник МОЗ.

Степанов уточнив, що пацієнтів з грипом будуть госпіталізовувати в ті ж лікарні, де сьогодні лікують коронавірус.

"Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не йшли ні на які жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - додав Степанов.

Нагадаємо, заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу, яка незабаром має з'явитися в Україні в рамках механізму COVAX, захищатиме організм від інфікування щонайменше 6-9 місяців.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня в Україні почалася вакцинація від грипу. До нинішнього епідемічного сезону в Україні поставили 665 тисяч доз вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ОРВИКоронавірусГрип

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся