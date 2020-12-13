Україну накриє хвиля ще однієї хвороби: Степанов стривожив заявою

Грип має такі ж ускладнення, як і коронавірус (колаж: РБК-Україна)

В Україні у лютому очікується хвиля ще однієї хвороби. Окрім коронавірусу, в останньому зимовому місяці прогнозують пік захворюваності на грип, який дає також важкі ускладнення і може спричиняти пневмонію.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", до лютого в країні повинні бути мінімальні показники із захворюваності на коронавірус. Адже на лікарні буде додаткове навантаження.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас в лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми повинні підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Тому що грип має такі самі ускладнення, як і коронавірус - пневмонія", - сказав очільник МОЗ.

Степанов уточнив, що пацієнтів з грипом будуть госпіталізовувати в ті ж лікарні, де сьогодні лікують коронавірус.

"Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не йшли ні на які жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - додав Степанов.

Нагадаємо, заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу, яка незабаром має з'явитися в Україні в рамках механізму COVAX, захищатиме організм від інфікування щонайменше 6-9 місяців.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня в Україні почалася вакцинація від грипу. До нинішнього епідемічного сезону в Україні поставили 665 тисяч доз вакцини.