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Україну накриє весняним теплом: де очікується найвища температура

Фото: Погода в Україні 21 березня (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями порадує жителів країни справжнім весняним теплом. У деяких областях очікується підвищення температури до + 14 градусів.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.

"21 березня скрізь буде ясне небо, сонячна погода. Вночі ще холоднуваті, але вже без кусючих морозів, від 0 до -4 градусів, у східних областях -2 -6 градусів. А вдень у понеділок Сонце підніме стовпчики термометрів до +10 + 14 градусів", - розповіла Діденко.

Вона додала, що холодніше буде в прибережних районах України, які будуть охолоджуватися ще не прогрітими морями.

У Києві 21 березня буде сонячна і тепла погода, вдень прогріється до +12 градусів.

Синоптик закликала не сильно довіряти термометрам, які на сонці можуть показати й до +20 градусів.

"На тижні в Україні переважатиме тепла погода, тільки орієнтовно в п'ятницю, 25 березня, очікується короткочасне похолодання та опади. Але буду ще уточнювати", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик пообіцяла українцям потепління після 21 березня по всіх областях і місцями очікується вище + 15 градусів.

А також ми розповідали про те, коли в Україні переводять годинник і в який бік потрібно крутити стрілки.

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