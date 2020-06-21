Україну накриє люта погода: які області постраждають

Погода в Україні у понеділок, 22 червня, буде лютувати в різних регіонах. Локальні грози можуть "розганятися" до потужних злив зі шквалами і градом. Такий прогноз дали синоптики українські синоптики.

Судячи з погодних карт синоптиків Українського гідрометцентру, дощі і грози завтра вірогідні у всіх регіонах, але у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Запорізькій областях опадів буде більше.

А ось синоптик Наталка Діденко пише в Facebook, що в грозах місцями можливі шквали, град, сильні зливи.

Температура в понеділок буде в основному рівномірною по всій Україні (+24+29), вночі +15+20 градусів.

Погода в Україні 22 червня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 23-24 червня на українців чекає похолодання. Температура знизиться подекуди до +20 градусів вдень. Але такий "подарунок" у вигляді літньої прохолоди отримають жителі не всіх областей - на значній частині країни утримається спека.

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