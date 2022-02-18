Україну накриє сильними дощами зі штормовим вітром: де буде найнебезпечніша погода

За прогнозом Наталки Діденко, вітер буде сильним, західного напрямку.

"Температура повітря 18 лютого особливо не зміниться, хіба трохи хитнеться в бік зниження, але не істотно, +2... +7 градусів", - повідомила синоптик.

В Україні переважатиме волога погода, періодично дощ, при зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

У Києві в п'ятницю місцями невеликий дощ, можливо з мокрим снігом, вітряна погода з північно-західними поривами до 15-18 метрів в секунду. Температура повітря вночі близько +2 градусів, вдень близько +5 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що опади будуть по всій території країни, на заході і півдні дощі будуть сильнішими.

Скрін: Погода в Україні 18 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз на вихідні

Наталка Діденко прогнозує, що вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря. При цьому тепле повітря буде домінувати.