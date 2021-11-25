Україну накриє проливними дощами: де буде найнеприємніша погода

Наталка Діденко прогнозує на 25 листопада сильний вітер південно-західного і південного напрямків найбільш в північних, західних і центральних областях України.

Опадів поки не очікується, так як антициклон утримає "сухі" позиції в більшості наших областей.

При цьому температура трохи підвищиться - вдень очікується +3+7 градусів, а на сході і на північному сході +1+4.

"Надалі в Україні потеплішає, але з'являться опади - найбільше їх припаде на ніч і ранок суботи", - додала синоптик.

Дивіться на карті Укргідрометцентру, що буде з погодою сьогодні.

Скрін: Погода в Україні 25 листопада (meteo.gov.ua)

26 листопада синоптична ситуація буде подібною, хіба трохи посиляться нічні морози, а на крайньому заході замаячить невеликий дощ.

В суботу, 27 листопада, по всій країні очікуються дощі - на Лівобережжі сильні, а також сильний вітер.

Температура +5+10, а на півдні потеплішає до +9+14 градусів.

Скрін: Погода в Україні 26-27 листопада (meteo.gov.ua)

Неділя 28 листопада подарує прояснення від опадів (крім західних і південних областей), буде вітряно, але також тепло.

А в понеділок, 29 листопада знову всю країну затягне хмарами, дощитиме, а на захід прийде похолодання.

Скрін: Погода в Україні 28-29 листопада (meteo.gov.ua)