Україну накриє холодними дощами: місцями - до +3 градусів

Прогноз на 13 липня

За даними синоптика Наталки Діденко, в середу 13 липня, в західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів.

"На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів!" - попередила синоптик.

У північних областях - помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.

У центральній частині - спочатку сухо, вдень дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.

У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.

У південній частині України більша частина доби буде з сухою погодою, лише ввечері короткочасні дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.

В Києві очікується дощ, а південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Температура +16+19 градусів.

Скріншот: Прогноз погоди на 13 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

Наталка Діденко прогнозує, що вже у четвер 14 липня дощі припинятимуться, стане більше сонця, температура повітря підвищиться.

Судячи з прогнозу Gismeteo (для Києва), до 20-х чисел липня температура коливатиметься в межах +19+25 градусів.

Скріншот: Погода в Києві 12-20 липня (gismeteo.ua)