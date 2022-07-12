RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну накриє холодними дощами: місцями - до +3 градусів

Фото: Україну накриє холодними дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову покаже, що літо - не синонім спеки, адже в середу, 13-го липня місцями вночі температура знизиться до +3 градусів. До того ж частину країни охопить дощами.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні найближчими днями.

Прогноз на 13 липня

За даними синоптика Наталки Діденко, в середу 13 липня, в західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів.

"На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів!" - попередила синоптик.

У північних областях - помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси.

У центральній частині - спочатку сухо, вдень дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів.

У східних областях завтра пануватиме суха сонячна погода, температура повітря становитиме +25+28 градусів.

У південній частині України більша частина доби буде з сухою погодою, лише ввечері короткочасні дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів.

В Києві очікується дощ, а південно-західний вітер посилиться до штормових поривів. Температура +16+19 градусів.

Скріншот: Прогноз погоди на 13 липня (meteo.gov.ua)

Що далі буде з погодою

Наталка Діденко прогнозує, що вже у четвер 14 липня дощі припинятимуться, стане більше сонця, температура повітря підвищиться.

Судячи з прогнозу Gismeteo (для Києва), до 20-х чисел липня температура коливатиметься в межах +19+25 градусів.

Скріншот: Погода в Києві 12-20 липня (gismeteo.ua)

Раніше синоптики попередили українців про 40-градусну спеку влітку.

Також синоптик розповів, чому весна у Києві була унікальною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні