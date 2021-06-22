Україну накриє ще більшою спекою: де буде надвисока температура

"23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів. На карті добре видно, що Західна Європа здихалась від спеки, а гарячі градуси пішли до нас", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Локальні дощі з грозами в середу ймовірні на Півдні та Заході України, на інших територіях переважно без опадів.

Також синоптик попередила, що за такої погодної ситуації в країні можливі пилові бурі.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, де в країні буде найспекотніше, а де ймовірні дощі.

Скрін: Погода в Україні 23 червня (meteo.gov.ua)

Коли чекати на полегшення спеки

За даними Наталки Діденко, така спека протриває до кінця тижня

"Вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів", - додала вона.

Що буде з погодою в Києві до кінця червня

Синоптик прогнозує, що в Києві в середу, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.

У Gismeteo прогнозують, що найближчі опади в столиці очікуються в суботу, а в неділю вже буде +26 градусів (до цього часу +32+34). 1 липня температура може знизитися до +22 градусів.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)