Україну накриє дощами з градом: де буде небезпечна погода

"Циклон завтра, 6-го серпня, зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявлень - локально", - зазначила синоптик.

Без складних погодних умов завтра залишиться південь і схід країни, зазначила експерт.

У більшій частині Центральної України, а також на півдні та сході очікується температура повітря в межах від +29 до +34 градусів. На заході буде свіжіше, від + 22 до +27 градусів тепла. На півночі країни очікується від + 25 до +29 градусів.

Погода в Києві 6 серпня

У п'ятницю в столиці очікуються грози і посилення вітру.

"У Києві завтра - грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру. Обережно! Температура повітря очікується в межах 27 градусів. Погода - цікава, складна і нестійка", - попередила Діденко.