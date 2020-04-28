На Україну насувається страшна погода: з'явилися нові карти

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчу добу сильно зіпсується

Погода в Україні найближчими днями сильно засмутить жителів більшості областей. За прогнозом синоптиків, сильні грози та дощі накриють спочатку західні області, а потім підуть далі на південь, північ і центр України.

У середу, 29 квітня, сухо буде на сході країни. У регіоні можливий сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря становитиме від +3 до +7 градусів, удень повітря прогріється до +18 +20 градусів, у Дніпрі до +22 градусів.

У південних областях невелика хмарність, без опадів, штормовий вітер. Вночі від +5 до +10 градусів, вдень очікується від +18 до +20 градусів, в Одесі прохолодніше, +14 +16 градусів. У Криму сухо, штормовий вітер. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

На півночі України опади не прогнозуються, сухо, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі в регіоні +7 +9 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Західні області накриє сильними грозами та зливами. Нічна температура повітря складе +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +21 +24 градусів. Вітер до штормових поривів.

В центральній частині країни сухо, невелика хмарність, сильний вітер. Вночі від +6 до +9 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів.

У Києві 29 квітня очікується сонячна погода з сильним вітром. Вночі +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на 29 квітня

У четвер, 30 квітня, грози захоплять більшість областей України, і суха погода збережеться тільки на сході. Там очікується невелика хмарність, вночі від +6 до +9 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів.

На півдні сухо буде тільки в Криму та Херсоні. Одеська і Миколаївська область опиняться в зоні грозового циклону, пройдуть сильні дощі. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень від +20 до +22 градусів, в Одесі всього +13 +15 градусів. У Криму повітря прогріється до +17 +19 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують грозу. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градуси.

На заході пройдуть сильні грози, а температура повітря трохи знизиться. Вночі від +8 до +10 градусів, вдень від +17 до +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть грози та дощі. Вночі від +7 до +9 градусів. Вдень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

У Києві 30 квітня очікується сильна гроза. Вночі від +8 до +10 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на 30 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди.