На Україну насувається небезпечний антициклон: Helge вже близько

Погода в Україні 15 березня буде сонячною і безхмарною. У неділю прийде антициклон на ім'я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса. При цьому вночі синоптики обіцяють морози до -6 градусів, спровоковані циклоном.

Наталка Діденко в Facebook повідомила, що вночі очікуються заморозки до -6 градусів.

"15-го березня в Україні буде панувати повітряна маса арктичного походження: вночі 0... -6 морозу, вдень +1... +7 тепла, у південній частині вночі 0... +4 тепла, вдень +3... +8 тепла", - написала синоптик.

Погода в Україні 15 березня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У цілому температура повітря в Україні буде в межах +2 ... +6 градусів тепла. Теплу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде в Харківській області – від +1 до +3 градусів тепла.

Втім, можливий і сильний вітер, який буде доходити до 7-12 метрів на секунду. Синоптик також розповіла про можливі опади.

"Мокрий сніг, місцями з дощем, буде випадати в східних областях плюс Сумщина. Там також очікується сильний північний вітер. На решті території України у неділю, якраз посередині березня, між іншим, антициклон Helge (карта) зумовить суху сонячну погоду. Але не забувайте, що буде холодно", - додала синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

У Києві буде сонячно і без опадів. Вдень – +2 ... +4 градуси, а вночі -1 ...-3.

Прогноз погоди на неділю, 15 березня, в містах України:

Ужгород – +6...+8

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжі – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +1...+3

Київ – +2...+4

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз на весну.