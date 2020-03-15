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На Україну насувається небезпечний антициклон: Helge вже близько

STYLERЖиття    15.03.2020 - 06:38
На Україну насувається небезпечний антициклон: Helge вже близько
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптик попередила про похолодання

Погода в Україні 15 березня буде сонячною і безхмарною. У неділю прийде антициклон на ім'я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна маса. При цьому вночі синоптики обіцяють морози до -6 градусів, спровоковані циклоном.

Наталка Діденко в Facebook повідомила, що вночі очікуються заморозки до -6 градусів.

"15-го березня в Україні буде панувати повітряна маса арктичного походження: вночі 0... -6 морозу, вдень +1... +7 тепла, у південній частині вночі 0... +4 тепла, вдень +3... +8 тепла", - написала синоптик.

Погода в Україні 15 березня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У цілому температура повітря в Україні буде в межах +2 ... +6 градусів тепла. Теплу погоду обіцяють на Закарпатті – від +6 до +8 градусів. Найхолодніше буде в Харківській області – від +1 до +3 градусів тепла.

Втім, можливий і сильний вітер, який буде доходити до 7-12 метрів на секунду. Синоптик також розповіла про можливі опади.

"Мокрий сніг, місцями з дощем, буде випадати в східних областях плюс Сумщина. Там також очікується сильний північний вітер. На решті території України у неділю, якраз посередині березня, між іншим, антициклон Helge (карта) зумовить суху сонячну погоду. Але не забувайте, що буде холодно", - додала синоптик.

На Україну насувається небезпечний антициклон: Helge вже близько

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

У Києві буде сонячно і без опадів. Вдень – +2 ... +4 градуси, а вночі -1 ...-3.

Прогноз погоди на неділю, 15 березня, в містах України:

  • Ужгород – +6...+8
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +4...+6
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – +3...+5
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – +3...+5
  • Запоріжжі – +4...+6
  • Донецьк – +3...+5
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +1...+3
  • Київ – +2...+4

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз на весну.

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