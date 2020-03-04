На Україну насувається небезпечна погода: які області потраплять під удар

Погода в Україні в найближчі дні буде непогожою, причому в кожному регіоні буде своя синоптична ситуація - від небезпечних поривів вітру на Сході до мокрого снігу в Карпатах. Такі дані надали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Наталка Діденко пише, що в четвер, 5 березня, по всій країні весна влаштує грандіозну битву з зимою. В східних областях сильний поривчастий вітер, на Заході, Вінниччині та Житомирщині (аж до Київщини) - дощі, а в Карпатах і біля них - мокрий сніг, місцями будуть тумани.

При цьому на Заході буде холодно (+4+8), а на Сході і Півдні - справжній квітень (+14+18).

В Києві 5 березня тепло (+12+14), невеликий дощ буде до вечора, можливий туман.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру на карті погоди також детально показали, якою буде температура в кожному регіоні в четвер, 5 березня.

Судячи з них, найхолодніше завтра буде у Львівській та Тернопільській областях (+5+7), а найтепліша погода буде в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях (+16+18).

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав докладний прогноз погоди в Україні влітку.