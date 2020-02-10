На Україну насувається небезпечна погода: які області постраждають

Погода в Україні в найближчі дні буде представляти небезпеку для жителів країни через потужний південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем. Які області будуть найбільше потерпати від негоди, і коли вона закінчиться - в матеріалі Styler.

Так, 11 лютого, за прогнозом Наталки Діденко, в Україні утримається мінлива погода - вітер з поривами буде задувати з південного заходу, а атмосферний фронт буде по черзі накривати всю країну.

"Атмосферний фронт несе в Україну опади - дощ та мокрий сніг. Зона поступово буде проходити від заходу до сходу протягом доби", - пише синоптик.

При цьому в країну прийде потепління до +1... +6 градусів, на Півдні - до +8 тепла. Навіть вночі буде близько нуля, крім східних областей, де вночі ще поморозить до -3... -8.

У Київ опади прийдуть вже сьогодні ввечері 10 лютого, а завтра очікується дощ, мокрий сніг, вночі та вранці. Вдень буде просвітлення, але до вечора в столицю знову прийдуть опади.

"Вітер - південно-західний, ще залишається сильним, вдень у вівторок трохи зменшиться. Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів", - прогнозує Діденко.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також підтвердили, що в країні завтра очікується сильний вітер з досить потужними опадами по всій країні (лише на Заході буде невеликий дощ зі снігом).

За їх прогнозом, погода в Україні почне налагоджуватися вже 12 лютого - антициклон прийде із Заходу. 13 лютого вітер вщухне, опади не передбачаються, хмарно. Вдень у ці дні +1... +8 градусів.

На День Святого Валентина, 14 лютого, невеликий сніг з дощем на Заході, на інших територіях - опади малоймовірні, буде помірно тепло.

Погода в Україні з 11 по 14 лютого (фото: meteo.gov.ua)