На Україну насувається небезпечна погода: які області в зоні ризику

Погода в Україні незабаром остаточно зіпсується через атмосферний фронт, який зробить погодні умови в країні небезпечними. Про це попередили синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, за прогнозом Наталки Діденко, погода сильно зіпсується вже в середу, 29 січня. Через зниження температури в західних, а також Вінницькій і Житомирській областях, в регіоні буде йти сніг, мокрий сніг, місцями - налипання мокрого снігу.

"Водії! У цих напрямках дорога може бути складною, обережно!" - попереджає синоптик.

Крім того, з'явиться сильний вітер, який буде досягати штормових значень.

Температура повітря в середу буде коливатися в межах 0... +4, на Півдні - від +4 до +8 градусів, а в Криму +6... +10.

В Києві у середу, 29 січня, похолодає до 0 до +2 градусів. До вечора вірогідний дощ та посилення вітру.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру підтверджують прогноз Наталки Діденко. Згідно з картами синоптиків, 29 січня вся Україна буде в складних погодних умовах, лише на Півдні опади будуть незначними.

У четвер, 30 січня, через похолодання на Заході й Півночі буде йти сніг, на інших територіях - дощ з мокрим снігом. По всій країні буде сильний поривчастий вітер.

Погода в Україні 29 і 30 січня (фото: meteo.gov.ua)