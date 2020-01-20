На Україну насувається небезпечна погода: які області під загрозою

Погода в Україні в найближчі дні принесе жителям країни неприємні зміни. В країну увірветься мокрий сніг з дощем, який будуть супроводжувати пориви сильного поривчастого вітру аж до штормових значень. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Так, за даними синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 21 січня, істотних опадів не передбачається. Але вже в середу і четвер, 22 і 23 січня, циклон із півночі принесе опади, а вітер буде сильним і поривчастим, часом досягаючи штормових значень.

21 січня, за прогнозом Діденко, температура буде в межах 0... +4 градусів, на Сході 0... -2, на Заході - від +4 до +6. Найближчої ночі від 0 до -3, а в горах -4... -8 морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів, вночі до -2, вдень до +2 градусів.

"22 січня, у День Соборності, в столиці стане більше снігу і вітер посилиться, можливо, до штормових значень", - пише Діденко.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру згодні з прогнозом Наталки Діденко. Судячи по картах, циклон з дощем і мокрим снігом увірветься в країну вже 22 січня. При цьому опади очікуються по всій країні, крім південних областей.

Температура повітря вдень істотно в цей період не зміниться, а ось вночі потеплішає до -2... +1.

Погода в Україні 21 і 22 січня (фото: meteo.gov.ua)

23 січня вдень похолоднішає на пару градусів, сніг очікується вже по всій країні.

Сильний вітер від 7 до 12 метрів за секунду буде задувати в період з 21 по 23 січня, місцями - до штормових значень.

Вже 24 січня в країну повернеться антициклон, опади і вітер припиняться, але розрив між денним теплом і нічними морозами збільшиться. На Сході похолодає до -6... -8 вночі, на інших територіях від -2 до -5. Вдень близько нуля, крім Півдня та Заходу, де буде від +2 до +6 тепла.

Погода в Україні 23 та 24 січня (фото: meteo.gov.ua)