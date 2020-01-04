На Україну насувається небезпечна погода: які області під ударом

Погода в Україні в найближчі різдвяні вихідні буде досить ненастною з різкими перепадами. Циклон з мокрим снігом з дощем і небезпечним штормовим вітром буде змінюватися проясненнями, але сильних морозів не буде. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, в суботу, 4 січня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем в західних областях, а також на Чернігівщині і Сумщині. Температура буде досить високою від +1 до +4, а на Півдні +4... +6 тепла. При цьому вірогідні пориви вітру.

У Києві в суботу +2... +4, опади малоймовірні.

У неділю, 5 січня, мокрий сніг з дощем накриє вже всю країну, а вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду з поривами до штормових значень. Похолодає до 0... +2 градусів, але минуть нічні морози.

Погода в Україні 4 і 5 січня (скрін: facebook.com)

На Святвечір, 6 січня, в більшості областей проясниться, лише на Донбасі та Запоріжжі можливий досить інтенсивний дощ упереміш із мокрим снігом. Вдень по всій країні близько нуля, вночі на Заході -2... -4, на інших територіях на рівні нуля.

Різдво, 7 січня, українці проведуть з невеликим плюсом (0... +4) вдень і морозом -2... -6 вночі. Опади ймовірні в західних і північних областях.

Погода в Україні 6 і 7 січня (скрін: facebook.com)

Прогноз Укргідрометцентру підтверджує і синоптик Наталка Діденко, яка прогнозує пориви вітру з мокрим снігом і дощем 4 січня на Заході, а до вечора на Півночі, а 5 січня - вже по всій Україні. За словами синоптика опади надовго не затримаються, будуть періодичними і ненадовго.

Погода в Україні (скрін: facebook.com)