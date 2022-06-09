В Україну йдуть грози і пекельна спека: де погода буде найнебезпечніша

Де пройдуть дощі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 10 червня Максимальна температура повітря досягне +25 +31 градус. Можливі грози та сильний вітер.

"Вітер очікується східний, 3-8 м в секунду, на півдні та південному сході до 12-14 метрів в секунду. Дощі та грози можливі завтра в південній частині України, місцями в західних областях. На решті території переважатиме суха погода", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У столиці 10 червня дощ не прогнозується і буде дуже жарко. Максимальна температура повітря вдень досягне + 30 градусів.

"Зараз потрібно бути дуже обережними з вогнем, оскільки суха спекотна погода може миттєво сприяти швидкому поширенню пожежі", - попередила Діденко.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня

А що буде далі?

За прогнозами Українського гідрометцентру, в суботу грозами та дощами охопить західні області, південь країни та центр. Температура повітря знизиться трохи тільки на заході, в інших регіонах варто очікувати підвищення ще більше, до +31 +33 градусів.

У Києві 11 червня невелика хмарність і сильний вітер. Вночі в столиці від +17 до +19 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +33 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 11 червня