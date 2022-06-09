ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йдуть грози і пекельна спека: де погода буде найнебезпечніша

Новость на русском →
Четвер 09 червня 2022 20:01
В Україну йдуть грози і пекельна спека: де погода буде найнебезпечніша Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями стане дуже небезпечною. У більшості регіонів країни оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також очікуються сильні грози та шквальний вітер в частині областей.

Яка погода чекає українців найближчими днями - читайте в матеріалі нижче.

Де пройдуть дощі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 10 червня Максимальна температура повітря досягне +25 +31 градус. Можливі грози та сильний вітер.

"Вітер очікується східний, 3-8 м в секунду, на півдні та південному сході до 12-14 метрів в секунду. Дощі та грози можливі завтра в південній частині України, місцями в західних областях. На решті території переважатиме суха погода", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У столиці 10 червня дощ не прогнозується і буде дуже жарко. Максимальна температура повітря вдень досягне + 30 градусів.

"Зараз потрібно бути дуже обережними з вогнем, оскільки суха спекотна погода може миттєво сприяти швидкому поширенню пожежі", - попередила Діденко.

В Україну йдуть грози і пекельна спека: де погода буде найнебезпечніша

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня

А що буде далі?

За прогнозами Українського гідрометцентру, в суботу грозами та дощами охопить західні області, південь країни та центр. Температура повітря знизиться трохи тільки на заході, в інших регіонах варто очікувати підвищення ще більше, до +31 +33 градусів.

У Києві 11 червня невелика хмарність і сильний вітер. Вночі в столиці від +17 до +19 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +33 градусів.

В Україну йдуть грози і пекельна спека: де погода буде найнебезпечнішаКарта погоди в Україні на суботу, 11 червня

До речі, раніше ми розповідали про те, які напої вгамують спрагу в спекотну погоду.

А також ми повідомляли про те, який прогноз погоди синоптики дали на весь червень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими