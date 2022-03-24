В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується
Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання, дощі та мокрий сніг. У більшості областей країни очікується різке зниження температури повітря.
Яка погода чекає українців наприкінці цього тижня, розповіла синоптик Наталка Діденко.
"25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0 -3 градусів морозу, у східній частині місцями до -5 градусів. Вдень буде, хоч і свіжо, але тепліше, +8 +13 градусів", - попередила Діденко.
Вона повідомила, що в найближчу ніч пройдуть дощі та мокрий сніг в північній частині країни, в центральній, дощі – в Одеській і Миколаївській областях. На решті території - без опадів.
У п'ятницю вдень у більшості регіонів переважатиме суха погода, невеликий дощ можливий в Одеській області.
У Києві сьогодні ввечері очікується невеликий дощ, який вночі перейде в невеликий мокрий сніг. У столиці 25 березня без опадів. Вночі в Києві від 0 до + 2 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.
Як повідомляє портал sinoptik, в столиці весь наступний тиждень температура повітря буде стрибати, буде похмуро і можливі дощі.
За прогнозом Діденка, в суботу в більшості областей трохи потепліше, а в неділю знову похолодає та очікується сильний вітер.
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