ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 20:41
В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання, дощі та мокрий сніг. У більшості областей країни очікується різке зниження температури повітря.

Яка погода чекає українців наприкінці цього тижня, розповіла синоптик Наталка Діденко.

"25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0 -3 градусів морозу, у східній частині місцями до -5 градусів. Вдень буде, хоч і свіжо, але тепліше, +8 +13 градусів", - попередила Діденко.

Вона повідомила, що в найближчу ніч пройдуть дощі та мокрий сніг в північній частині країни, в центральній, дощі – в Одеській і Миколаївській областях. На решті території - без опадів.

У п'ятницю вдень у більшості регіонів переважатиме суха погода, невеликий дощ можливий в Одеській області.

У Києві сьогодні ввечері очікується невеликий дощ, який вночі перейде в невеликий мокрий сніг. У столиці 25 березня без опадів. Вночі в Києві від 0 до + 2 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

Як повідомляє портал sinoptik, в столиці весь наступний тиждень температура повітря буде стрибати, буде похмуро і можливі дощі.

В Україну йдуть дощі та мокрий сніг: де погода зовсім зіпсуєтьсяЗа прогнозом Діденка, в суботу в більшості областей трохи потепліше, а в неділю знову похолодає та очікується сильний вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, як захиститися від брудного повітря через пожежі від обстрілів окупантами.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі