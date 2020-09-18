В Україну йде сонце та потепління: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться на вихідних 19 і 20 вересня. У нашу країну на зміну холоду і дощу прийде сонце і тепло. На вікенд в Україні буде дуже комфортно. Температура повітря очікується від +17 до +22 градусів. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Стовпчики термометрів на Півдні країни покажуть до +24 градусів тепла. За словами синоптика, ночі на вихідних будуть холодні, заморозки не виключені.

"Отже, вихідні - холодна ніч, відносно теплий день і сонечко. Завтра на Сході України ще затримається сильний вітер", - попередила Діденко.

У Києві на вихідні 19-20 вересня опадів не прогнозують. В столиці буде тепло і сонячно.

"Ніч очікується холодною, + 5 + 8 градусів (карта 2), в околицях можливі заморозки 0-3 градуси, в денні години близько +20 градусів", - повідомила синоптик.

На наступному тижні погода в Україні буде тепла і сонячна. За словами синоптика, дощів бути не повинно.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати заморозки і перший сніг.

А також розповідали про те, що в Україні кардинально зміниться клімат і про суворі зими можна буде забути.