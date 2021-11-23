В Україну йде сильне похолодання і мокрий сніг: скільки триватиме негода

У вівторок, 23 листопада, в більшості областей України різко знизиться температура повітря. Нічна температура складе від -4 до +1 градуса, на півдні +3 +5 градусів.

Денна температура коливатиметься в межах +1 +4 градуси, тепліше буде тільки на Закарпатті та в південних областях, від +5 до + 8 градусів.

Сніг та мокрий сніг охопить більшість областей на заході України, на півночі, східні області та центральні.

У південній частині пройдуть короткочасні дощі. Також очікується сильний вітер, зі штормовими поривами.

"23 листопада в більшості областей температура повітря складе всього +1 +5 градусів, на північному сході місцями навіть 0 -3 градуси. У південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6 +11 градусів", - попередила Наталка Діденко.

Карта погоди в Україні на вівторок, 23 листопада

Вона зазначила, що опади очікуються в західних, північних областях, в південній частині, а також в Луганській і Донецькій областях. У центральних областях і в Харкові - суттєві опади малоймовірні.

На Заході після дощу і мокрого снігу, очікується сильний північно-західний вітер.

Похолодає 23 листопада і в столиці країни. За прогнозом Діденко, вночі температура в Києві опуститься до -2 градусів, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди

Наталка Діденко втішила тим, що це похолодання буде недовгим і вже до кінця тижня в Україні знову трохи потеплішає. А наступного тижня знову прийдуть холоди.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в середу опади підуть з України. Однак нічна температура повітря опуститься ще нижче, на сході можливі морози до -7 градусів.

На решті території очікується вночі від -4 до + 1 градуса. Вдень на сході від -1 до +1 градуса, в інших областях від +3 до +5 градусів, на півдні до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 24 листопада

25 листопада нічні морози збережуться, а ось денна температура почне підвищуватися. У більшості областей очікується від + 3 до +7 градусів, на сході +1 + 3 градуси.

Карта погоди в Україні на четвер, 25 листопада