В Україну йде різка зміна погоди: синоптики дали новий прогноз

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, погодні зміни ми особливо відчуємо 13-14 лютого. Поки ж очікуються невеликі "гойдалки", а в деяких областях підсипле мокрого снігу.

У п'ятницю, 11 лютого, невеликий дощ і хмарність можливі на заході, а на північному сході - мокрий сніг, але нічого серйозного. Температура +4... +8, на півдні +9... +11 градусів.

У суботу 12 лютого трохи похолодає: протягом доби 0... +4 по країні (на півдні до +7 вдень). На півночі, сході та місцями в центрі можливий мокрий сніг.

Скрін: Погода в Україні 11-12 лютого (meteo.gov.ua)

В неділю 13 лютого нас чекає ясний сонячний день, але незважаючи на сонце, помірно теплий, 0... +4 градуси. Вночі підморозить до -1... -6, на Закарпатті зовсім -7... -9 градусів.

14 лютого на заході та півдні вдень потеплішає до +5... +10, на решті території +2... +7. Вночі мороз, на сході до -9 градусів. Опади не передбачаються.

Скрін: Погода в Україні 13-15 лютого (meteo.gov.ua)

У вівторок 15 лютого знову відбудуться деякі метаморфози. На захід прийде "легкий" атмосферний фронт з невеликим дощем. На інших територіях все ще ясно і сонячно. Температура сильно не зміниться.

Що буде з погодою в Києві

За даними Gismeteo, наступні дні в столиці будуть переважно теплими: вдень плюсова температура, вночі можливі незначні перепади з плюса в мінус. Але в цілому поки що холодів не очікується.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)