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В Україну йде похолодання і сильні дощі: яким областям приготуватися

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Вівторок 26 квітня 2022 19:50
В Україну йде похолодання і сильні дощі: яким областям приготуватися Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде мокра і прохолодна. Дощі охоплять спочатку західні регіони, а потім підуть далі – в центр, на північ і зачеплять також частину південних областей.

Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в Styler нижче.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, середа в Україні буде тепла. Протягом дня температура повітря підніметься до + 14 +19 градусів, в південній частині, в східних областях і в Дніпрі з районами очікується +18 + 22 градуси. Вітер очікується помірний, в основному - північно-західний.

Де пройдуть дощі 27 квітня

"Дощів майже не буде, тільки місцями пройдуть невеликі в західних областях (у другій половині дня може ліванути в Чернівецькій області), трохи зачепить Сумську область. А так - у більшості областей України завтра прогнозується суха погода", - уточнила синоптик.

Яка погода буде в Києві в середу

У Києві 27 квітня буде сухо, сонячно і помірно тепло, до +14 градусів.

За прогнозами Українського гідрометцентру, дощі захоплять у середу Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську області, Закарпаття та Чернівці.

На заході та півночі країни буде прохолодно, +13 +15 градусів, в центрі трохи тепліше, від +17 до +19 градусів. Від +18 до +22 градусів синоптики прогнозують у південних та східних областях.

В Україну йде похолодання і сильні дощі: яким областям приготуватися

Карта погоди в Україні на середу, 27 лютого

Де очікуються дощі 28 квітня

У четвер, 28 квітня, погода почне кардинально змінюватися. Дощі охоплять більшу частину України, можливі зливи. Сухо буде в більшості східних областей, а також у Херсоні.

Температура повітря в західних, північних і центральних областях складе від +12 до +14 градусів. На півдні стане прохолодніше, від +16 до + 18 градусів. Похолодає і на сході, очікується від +15 до +18 градусів.

У Києві 28 квітня синоптики прогнозують дощ, вночі в столиці +5 +7 градусів. Вдень прогріється до + 12 + 14 градусів.

В Україну йде похолодання і сильні дощі: яким областям приготуватисяКарта погоди в Україні на четвер, 28 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця квітня.

А також ми розповідали про те, яка погода чекає українців у травні 2022 року.

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