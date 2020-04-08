В Україну йде похолодання і дощі: які області накриє негода

Погода в Україні зміниться з 10 квітня. У нашу країну на зміну теплим квітневим градусам прийде холод і дощ. Така різка зміна погоди відбудеться через атмосферний фронт, який торкнеться західних і північних областей нашої країни. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

"10 квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне з собою дощі і невелике похолодання в західних і північних областях України. Потім знову потеплішає, а 14-15 квітня прийдуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління", - повідомила синоптик.

Діденко повідомила також і про теплу погоду, якою можна буде насолодитися по всій Україні 9 квітня. В цей день стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів тепла.

"9-го квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який утримає сонячну суху погоду у всіх областях. Вітер південно-західний, невеликий, максимум помірний. Температура повітря найближчої вночі +3 +9 градусів, завтра вдень сягне +15 +22 градусів", - втішила Діденко.

У києві 9 квітня буде сонячно і сухо, але з прохолодною ніччю, +4 +7 градусів, вдень температура буде +20 градусів тепла.

Як ми раніше писали, синоптик дав обнадійливий прогноз в Україні на літо.