В Україну йде небезпечна погода: оголошено жовтий рівень

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна погода. Грози пройдуть у багатьох областях країни, очікується шквальний вітер і місцями можливий град.
Яка погода очікує українців - читайте в нашому матеріалі нижче.
За прогнозами Українського гідрометцентру, вдень 24 червня у південних, східних та більшості центральних областей очікуються грози. В окремих районах можливий град і шквали до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
"У західних, північних і більшості центральних областей антициклон на ім'я Frido витіснить опади та зробить погоду завтра сонячною, сухою. Вітер 24 червня буде північно-східним, поривчастим, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду", - попередила синоптик.
Температура повітря почне знову підніматися, завтра по всій території України очікується від + 24 до + 27 градусів. Прохолодніше буде у Полтавській, Сумській, Харківській областях, у Кропивницькому та Запоріжжі також - місцями від +19 до +23 градусів.
"У Києві п'ятниця обіцяє, якби не поривчастий північно-східний вітер, майже ідеальну погоду - мінлива хмарність, сонечко, сухо і тепло, +25 +26 градусів", - повідомила Діденко.
Карта погоди в Україні на п'ятницю, 24 червня
За прогнозом Діденка, приємне літнє тепло домінуватиме в Україні найближчим часом, а от сильна спека малоймовірна.
У неділю і понеділок підвищення температури до +28 +33 градуси очікується тільки в західній частині країни. В інших регіонах синоптики прогнозують від + 24 до + 27 градусів.
Вже з 28 червня в більшість областей країни повернеться спекотна погода. Синоптики прогнозують підвищення температури до + 30 + 34 градусів у більшості областей.
До речі, раніше ми писали про те, коли в Україну знову повернеться спека.
А також повідомляли, що синоптики попередили про різкі перепади температури та грози.