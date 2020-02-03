В Україну йде небезпечна погода: які області опиняться під ударом

Погода в Україні в найближчі дні буде по-справжньому негожою - в країну увірветься потужний циклон з опадами, штормовим вітром та низькою температурою повітря. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Негода увірветься в країну вже в середу 5 січня. Тим часом очікується поступове зниження температури. У вівторок, 4 січня, по країні буде від +2 до +8 градусів, пише Наталка Діденко.

Дощ з мокрим снігом можливий на Заході, невеликі опади ймовірні також на Сході країни. На інших територіях буде сухо, можливо, з туманами.

"А ось 5-го лютого, в середу, в Україну увірветься справжній південний циклон. У більшості областей 5-го лютого погода істотно ускладниться - сильні опади, штормовий вітер", - пише Діденко.

Сильні дощі очікуються на Півдні і в Центрі, на інших територіях мокрий сніг. А північний кордон України може уникнути циклону 5 лютого.

"Тоненька смужка північних районів північних областей зможе утриматися від грізного циклону - там без опадів, або невеликі", - прогнозує синоптик.

Київ 5 лютого опиниться на межі циклонів, але ймовірність, що столицю "зачепить", дуже висока. У разі, якщо циклон добереться, очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер. 4 лютого в столиці буде невеликий сніг, температура близько +3 градусів.

"Якщо є можливість - важливі справи, особливо будівельні, на відкритому повітрі, далекі подорожі на автомобілі краще відкласти", - резюмувала Діденко.

Погода в Україні з 4 по 7 лютого (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру підтверджують прогноз Наталки Діденко, на своїх картах показуючи, як на цьому тижні зміниться погода в Україні.

За їхніми даними, крім штормової стихії 5 лютого прийдуть морози від 0 до -2 (лише на Півдні збережеться "плюс"). При цьому з четверга, 6 лютого, показники термометрів почнуть ще більше повзти вниз. Опади з дощів перетворяться на сніг.

Вдень морози будуть незначними (0... -3), а нічні досягнуть значень -6... -10 градусів до 7 лютого. Такі показники будуть на Півночі і Сході. На інших територіях від -7 до -9 морозу в нічний час.

Погода в Україні з 4 по 7 лютого (фото: meteo.gov.ua)