В Україну йде небезпечна погода: які області під загрозою

Погода в Україні грунтовно зіпсується - в країні очікується поривчастий штормовий вітер з дощем та снігом, місцями опади будуть сильними. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Але незабаром на зміну дощу зі снігом і вітром, прийде потепління, опади припиняться.

Негода накриє країну вже завтра, 11 січня. Найбільш сильні опади очікуються в північно-східних областях. Тут ймовірний досить сильний дощ упереміш зі снігом. В інших областях опади будуть незначними, а в Херсонській та Одеській області дощі малоймовірні.

Вітер по всій країні буде поривчастим, зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.

На Заході та Півдні у суботу буде досить тепло - від +3 до +6, крім Закарпаття (+1... +3) та Одеської області (+6... +8). На інших територіях +2... +5. Найближчої ночі близько нуля.

В Києві вдень можливий мокрий сніг і дощ, температура від +3 до +5, вночі 0... +2, вітер сильний.

Погода в Україні 11 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Але вже 12 січня в країну прийде антициклон, опади припиняться, вітер стихне. Температура по країні буде близько нуля як вдень, так і вночі, трохи вище на Прикарпатті, Закарпатті й Одещині.

13 січня збережеться суха погода з температурою +3... +5, на північному сході від 0 до +2, у Криму +5... +7. Вночі невеликий мороз.

Погода в Україні 12 і 13 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Така синоптична ситуація з плюсовою температурою вдень, невеликим мінусом вночі, а також відсутністю опадів триватиме в країні аж до вівторка-середи, 14-15 січня.

Погода в Україні 14 та 15 січня (скрін: meteo.gov.ua)