В Україну йде негода: які області постраждають

Погода в Україні серйозно зіпсується в найближчі дні. Синоптики прогнозують сильні дощі, місцями з мокрим снігом. Яких сюрпризів чекати від погоди на поточному тижні - в матеріалі Styler.

Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, негода прийде в країну вже в неділю, 23 лютого. Але 21-22 числа в Україні буде переважно спокійна погода.

Так, 21 лютого, незначні опади у вигляді дощу зі снігом очікуються в західних і східних областях. На інших територіях - сухо. Температура найближчої ночі від +2 до -3 градусів, вдень +2... +7.

В Києві у п'ятницю вдень +4... +6 градусів, найближчої ночі від -1 до +1. Опади малоймовірні.

У суботу, 22 лютого, по всій країні буде сухо. Вдень трохи потеплішає - на Півдні, Заході і в Центрі - від +4 до +8, на інших територіях - від +2 до +6.

Погода в Україні 21 і 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Негода прийде в Україну вже в неділю, 23 лютого. По всій країні очікуються сильні дощі, а на Сході - з мокрим снігом. Буде задувати сильний вітер з поривами. При цьому показники термометрів поповзуть вгору по всій країні, крім Сходу. У західних областях від +5 до +11, у східних +2... +5, на інших територіях - від +4 до +9 градусів.

24 лютого циклон продовжить панувати над Україною, а 25 лютого прийде прояснення - опади припиняться, буде тепло.

Погода в Україні з 23 по 25 лютого (фото: meteo.gov.ua)