В Україну йде справжня зима: синоптик назвала дату

Погода в Україні на вихідних дуже сильно зміниться. На зміну весняному теплу прийде похолодання до мінусових градусів і сніг з дощем. 21 березня в країну прийде арктичний холод і температура повітря почне поступово знижуватися. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"На вихідних до нас прийде зима. А точніше, відбудеться спроба реваншу. 21-22 березня в Україну забіжить арктичне повітря. Температура почне знижуватися. У суботу очікується протягом дня +4 +9 градусів, на Сході + 7 +12 градусів, а на півдні ще побуде + 9 + 14 градусів. В неділю вже вріже вдень +1 + 5 градусів, на півдні до +9 градусів. Наступного тижня передбачаються ночі з морозом, вдень слабкі плюси", - написала синоптик.

За словами Діденко, потепління після холоду почнеться тільки з 26 березня. У столиці на вихідних буде холодно, пройде дощ зі снігом, в неділю максимальна температура в Києві +3 градуси.

"У Києві на вихідних також очікуються періодичні опади, правда, невеликі: дощ, потім мокрий сніг. Завтра вдень у столиці похолодає до +6 +7 градусів. У неділю, 22 березня, вже до +3 градусів. Реванш не пройде, ми це точно знаємо. Потепління відновиться з четверга, з 26-го березня", - повідомила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, погода в Україні буде холодною й мокрою в найближчі кілька днів. В країну прийдуть холодні дощі з мокрим снігом, а температура подекуди опуститься до -8 градусів.