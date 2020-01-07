В Україну йде грип-убивця: лікарі б'ють на сполох

Небезпечний тип грипу почав вражати українців - як відрізнити хворобу від сезонних ГРВІ в матеріалі
Грип в Україні поки не перевищив епідеміологічний поріг, але медики повідомляють про те, що кількість хворих зростає. Крім того, інфекціоністи попереджають, що в Україні розпочався сезон "важкого грипу". Як відрізнити небезпечний вірус від сезонних ГРВІ, та як вберегти себе від інфекції, в матеріалі Styler.
Нагадаємо, що напередодні Нового року від ускладнень грипу типу А помер чоловік, захворівший 20 грудня. Лікар-інфекціоніст Національного медуніверситету ім. О. О. Богомольця Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook пише, що у важких хворих вже зараз тестується грип H1N1/pdm09, а в США зареєстрували понад двох тисяч смертей від вірусу.
Медики попереджають, що відрізнити небезпечний грип від ГРВІ можна за таким рядом специфічних симптомів.
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Медики настійно рекомендують при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням.
Ольга Голубовська пише, що інформація про важко хворих зараз надходить частіше всього із західних та центральних регіонів України, є смертельні випадки, а найближчим часом з'явиться інформація про їх збільшення. Часто це пов'язано з тим, що люди не звертаються за допомогою і лікуються вдома.
За даними МОЗ, нової хвилі захворювання слід чекати вже в кінці січня - початку лютого. Очікується два нові вірусу А/Канзас (H3N2) і А/Брісбен (H1N1), раніше їх в Україні не було. Очікується і новий вірус В/Колорадо, який обійшла Україну стороною в минулому році, але "зачепив" інші країни.
У будь-якої людини грип з "неважкого" може раптово стати "важким", тому у лікаря потрібно спостерігатися "в динаміці". Головним показником "тяжкості" є навіть не температура, а вираженість загальноінтоксикаційного синдрому.
У разі хвороби потрібно якомога раніше, бажано в перший день, звернутися до медиків, щоб вчасно почати лікування. Особливо це стосується груп ризику - вагітні, літні люди, діти, люди з серцево-судинними хворобами.
"Вакцинуватися ще можна і потрібно, але вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, враховуючи той факт, що щеплення повністю не запобігає захворюванню", - додала медик.
Медики впевнені, що найкращим способом захисту від грипу є своєчасна вакцинація, яку бажано проводити на початку сезону.
Але є ряд рад, які зменшать ризик інфікування: частіше мити руки з милом, провітрювати кімнату, уникати контактів з хворими, вдягатися по погоді і в цілому вести здоровий спосіб життя.
Як не захворіти на грип та ГРВІ (фото: facebook.com/phc.org.ua)