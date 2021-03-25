В Україну їде вакцина СoronaVac: імунолог назвав перевагу препарату

В Україні очікують поставку нової вакцини від коронавірусу – CoronaVac . Вона повинна прибути з Китаю вже найближчим часом. Перша партія складе 700 тисяч доз вакцин, а всього має приїхати 1,9 млн доз.

Що це вакцина і які у неї є переваги, розповів член національної технічної групи з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій в коментарі для видання " Гордон ".

Він зазначив, що ця вакцина дозволить прищепити людей з малонаселених районів, а також інвалідів. Основна перевага цієї вакцини в тому, що вона складається з окремих доз для кожної людини.

"Ми очікуємо, що сьогодні в Україну прибуде 700 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробництва (у всякому разі так було анонсовано). А загалом досягнута домовленість про постачання 1,9 млн доз цієї вакцини. Дана вакцина – у шприц-дозах, тобто в упаковці доза для однієї людини. Це сильно спрощує ситуацію. Не потрібно збирати пацієнтів", - розповів фахівець.

Плюси вакцини CoronoVac

Він додав, що постачання цієї вакцини допоможе розв'язувати проблему дефіциту шприців.

"Ми думали, як провести вакцинацію маломобільних груп населення, інвалідів, хворих, які перебувають вдома, людей в районах з низькою щільністю населення. Ми ж не можемо приїхати з 10-дозним флаконом, прищепити одну людину та викинути флакон. Можна привозити відкритий флакон – ВООЗ категорично проти такого. CoronaVac знімає цю проблему. У чому ще плюс? У світі спостерігається дефіцит шприців і голок, тому що у світі божевільні темпи вакцинації й вигрібають шприци та голки. Те, що вакцина приходить в упаковці "шприц-голка", для нас вирішує безліч проблем", - пояснив Федір Лапій.

Що за вакцина CoronaVac

Це вакцина пекінської біофармацевтичної компанії Sinovac. Компанія була заснована в 1999 році й зараз є світовим лідером у виробництві вакцин від гепатитів A і Б, пташиного і свинячого грипу, вітряної віспи та ентеровірусів.

Цю вакцину вже почали застосовувати в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.