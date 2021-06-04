В Україну рухається новий циклон дощів і гроз: заливати по-звірячому буде всі регіони

Погода в Україні найближчими днями знову стане мокрою і неприємною майже у всіх областях країни. Синоптики прогнозують дощі, грози та посилення вітру в багатьох областях.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода 5 червня

Дощі в суботу захоплять майже всі східні області країни, очікується сильний вітер з поривами. Невеликий перепочинок отримають тільки в Полтаві та Дніпрі. Температура в регіоні буде досить низькою, вночі + 10 +12 градусів, вдень від +16 до + 21 градуса.

На півдні дощі відступлять, але буде вітряно і хмарно. Вночі в регіоні від +10 до +15 градусів, вдень повітря прогріється до +20 + 23 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Вночі + 11 +13 градусів, вдень +19 + 21 градус.

У північних областях без істотних опадів, хмарно і сильний вітер. Вночі в регіоні + 10 +12 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

На заході грозами зачепить Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. В інших областях без опадів, але очікується сильний вітер і хмарність. Нічна температура складе + 10 +12 градусів, вдень прогріється до +20 + 22 градусів.

У центральній частині опади не прогнозуються, хмарно і вітер з поривами. Вночі + 10 +12 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

У Києві 5 червня без опадів, вітер північно-західний, до 12 м/с.вночі в столиці +11 +13 градусів, вдень +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на суботу, 5 червня

Погода 6 червня

У неділю грозами охопить всі області України, тільки в Криму можливий короткочасний дощ. Вітер буде сильний у всіх регіонах, місцями - зі штормовими поривами. Температура повітря в денні години піде вгору. На сході, півночі та в центрі до +19 +21 градуса, на півдні, заході від +22 до +24 градусів. Вночі в більшості регіонів очікується від + 9 до +13 градусів.

У Києві 6 червня синоптики обіцяють грозу і сильний штормовий вітер, вночі можливий дощ. Температура повітря в столиці вночі + 12 +14 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 6 червня

Погода 7 червня

У понеділок Україну накриє сильними дощами, а грози відступлять. Короткочасні дощі йтимуть у західній частині та місцями на півдні, в інших регіонах опадів буде більше. Нічна температура повітря коливатиметься від + 9 до + 13 градусів. Вдень на заході та півдні до +22 +24 градусів, в інших областях очікується від +19 до +22 градусів.

У Києві 7 червня очікується сильний дощ, вітер північно-західний з поривами. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 7 червня

Погода 8 червня

У вівторок грози повернуться в Україну і єдиною сухою точкою стане Закарпаття. У більшості областей на заході та в Криму – короткочасні дощі. Нічна температура повітря триматиметься від +11 до +13 градусів, вдень буде тепло скрізь, від +21 до + 24 градусів.

У Києві 7 червня синоптики прогнозують вдень грозу і дощ. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 8 червня

Погода 9 червня

У середу температура повітря підвищиться ще на пару градусів, але дощі пройдуть по всій території України, сухо буде тільки на Закарпатті. Вночі в більшості областей очікується + 11 +14 градусів, а денна температура підніметься до +22 +24 градусів, місцями до + 25 градусів.

У Києві 9 червня йтиме дощ у денні години, вночі-сухо. Нічна температура повітря в столиці складе + 12 +14 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 9 червня

Варто відзначити, що карти показують таку погоду до кінця наступного тижня, до 13 червня. Температура повітря буде незначно підвищуватися і знижуватися, а ось грози та дощі очікуються щодня.

Карта погоди в Києві на 10 днів