Українці жорстко покарали лихача-водія, який влаштував ДТП (відео)

У Мелітополі люди жорстко провчили водія-порушника ПДР
У Мелітополі люди жорстко відреагували на поведінку водія, який порушив ПДР і проїхав на червоне світло світлофора. Камери спостереження зафіксували порушення і люди, не чекаючи прибуття патрульних, вирішили самі провчити лихача-водія.
ДТП сталося 16 листопада на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Героїв України. Про це повідомляється в Instagram-каналі Мелітополь.
"Відморожений" проїзд на червоний на великій швидкості. У підсумку жорстке зіткнення і самосуд над винуватцем: черговий жорсткий треш на перехресті Б.Хмельницького - вул. Героїв України", - написали під відео.
Користувачі мережі відреагували на самосуд над водієм у коментарях.
Скріншот коментарів (Instagram)