Українці вірять, що сода захищає від раку і проблем із серцем. Це правда чи ні?

Чи допоможе сода при лікуванні застуди?

Серед "народних порад" можна зустріти рецепт "знищення вірусів", наприклад, шляхом вдихання випарів соди. Це нібито вбиває вірус у носі. Тим не менш, такий метод не може вилікувати від ГРВІ або грипу.

"Віруси, потрапляючи на слизові оболонки дихальних шляхів, довго там не залишаються на поверхні, Тому таке "лікування" є неефективним та до того ж небезпечним, оскільки гаряча пара може спричинити опік дихальних шляхів, не завдаючи вірусу шкоди", - кажуть у МОЗ.

Чи врятує сода від COVID-19?

В соціальних мережах та навіть у деяких ЗМІ свого часу ширилась порада щодо пиття гарячої води з содою та лимоном для боротьби з коронавірусом, типу така суміш може знищити вірус зсередини.

Насправді ж, наголошують лікарі, таке самолікування може бути загрозливим для життя і здоров’я. Мало того, що існує ризик "запустити" вірус, так ще й пиття соди з лимоном може стати причиною шлунково-кишкових розладів та інших фізіологічних порушень.

Чи вилікує сода від раку?

Цей міф настільки розповсюджений, що його навіть видали за правду у шкільних підручниках. Прихильники лікування раку содою говорять, що це захворювання викликають колонії гриба Candida albicans, а лужне середовище від ін’єкцій соди можуть знищити ракові клітини...

Однак пухлинний ріст зумовлюють різноманітні чинники: канцерогени, генетична схильність, радіоактивне випромінювання, стани імунодефіциту, гормональні порушення.

Одним словом, говорять експерти, сода не може допомогти подолати злоякісні новоутворення і жодним чином не впливає на перебіг онкологічного захворювання.

"Таке "лікування" лише забирає дорогоцінний час, коли онкологію ще можна здолати. На сьогодні існує низка ефективних та інноваційних способів боротьби з раком, а саме хірургічне втручання, променева терапія, хіміотерапія. Тактика лікування захворювання визначається в кожному окремому випадку, з урахуванням особливостей перебігу захворювання та лише лікуючим лікарем", - кажуть у міністерстві.

Чи захищає сода від гіпертонічної хвороби?

Сода допомогти не може при жодних хворобах серцево-судинної системи.

Більше того, через неконтрольоване вживання соди може погіршуватись загальне самопочуття та підвищуватись артеріальний тиск.

Сода не лікує від хвороб (facebook.com/moz.ukr)

Таким чином, говорять лікарі, сода може бути компонентом або добавкою в процесі приготування випічки та інших продуктів харчування, однак в жодному разі не може бути основним продуктом харчування чи тим паче лікування.