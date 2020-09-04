Українці не вірять нікому: епідеміолог пояснив зростання захворюваності COVID-19

В Україні зростання захворюваності коронавірусом останнім часом пов'язане з неналежним виконанням громадянами рекомендацій медиків про профілактику зараження чи навіть просто ігноруванням правил карантину.

Подібне ставлення людей викликане недовірою до влади. Таку думку епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін озвучив в ефірі каналу "Україна 24".

"Після комунікаційних стратегій, які спочатку були направлені на залякування населення, коли розбурхували суспільство фейковими інструкціями, люди не вірять нікому", - заявив він.

Фахівець також зазначив, що COVID-19 повів себе алогічно цього літа, коли очікувалося, що вірус спаде в жаркий період. Проте в Україні зараз фіксують антирекорди по коронавірусу мало не щодня.

Лікар наголошує, що "політизацію" питань епідеміології потрібно припиняти, тому що "думки політиків заводять нас у незрозуміле річище і відволікають від ефективних антивірусних заходів". Тоді, вважає Александрін, і вдасться повернути довіру до влади.

Також він звернув увагу на "проблему" з імунітетом від коронавірусу і заявив, що вже є докази того, що антитіла зникають у перехворілих людей через 2-3 місяці.

Епідеміолог додав, що згідно з висновками фахівців ВООЗ, "колективний імунітет" не виробиться доти, доки 45-60% населення земної кулі не зустрінеться з цим вірусом.

"І я буду розвивати цю тему - доти, доки кожен з нас не зустрітися зі збудником... Я думаю, що найближчі 1,5-2 роки COVID-19 не буде відходити. Я сподіваюся, що найближчим часом вдасться створити ефективні противірусні препарати, які дозволять максимально знизити смертність від коронавірусу. І тоді, якщо вони будуть доступними, це дозволить повернути в нормальне русло життя великої кількості людей", - заявив Александрін.

Відео: Лікар пояснив зростання захворюваності коронавірусом в Україні

Раніше епідеміолог попередив про тотальний жорсткий карантин та заявив, що в Україні доведеться все закривати.

Також ми писали про те, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть ввести надзвичайний стан через COVID-19.