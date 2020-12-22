Українці влаштовують бійки у магазинах через новорічний розпродаж

Новорічні знижки стали причиною бійок українців в магазинах (колаж: РБК-Україна)

В Україні розпочався новорічний розпродаж. Деякі магазини влаштували знижки, а деякі роздають безкоштовні подарунки. Через це між покупцями виникають не просто конфлікти, а справжні бійки.

До прикладу, в одному з супермаркетів Дніпра пообіцяли першим ста покупцям новорічний подарунок. Люди вишикувалися в таку чергу, що перед відкриттям магазину ледь не зламали двері. Про це повідомляє "Сегодня".

Найактивнішими в цій тисняві виявилися пенсіонери, але вони так і не отримали обіцяних подарунків, оскільки їх роздачу магазин скасував.

Люди також влаштували масову бійку через дитячих ляльок, які продавалися зі знижкою. Дорослі кричали і витягали в один одного іграшки просто з візка.

У Києві ж бійку спровокував розпродаж курячих яєць, які продавали по 10 гривень за десяток. В черзі стояли близько 50 осіб, а дехто навіть впав на торговий кіоск і побив яйця.

Також в магазині побилися двоє чоловіків через те, що не поділили останній телевізор, який продавався зі знижкою в 40%. В результаті він не дістався нікому, тому що магазин передумав його продавати.

Нагадаємо, у Дніпрі неадекват ледь не убив підлітка в супермаркеті. Чоловік накинувся на хлопця і почав її жорстоко бити ногами.

Раніше у Києві чоловік з гітарою увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями.