Українці вимагають покарати 22-річного вбивцю Даші: тільки так з виродком вчинити

В селі Іванівка Одеської області поліція виявила тіло 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яку майже цілий тиждень розшукували разом з волонтерами, сусідами та іншими небайдужими людьми. Тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі в одному з домогосподарств села.

Як розповіли волонтери, цей будинок знаходиться практично в тому місці, де дівчинка пропала і в першу добу пошукові собаки привели туди поліцію, але тоді на це не звернули увагу, так як Дар'я практично кожен день ходила по цій дорозі.

Сам будинок також обшукували в перші дні пошуків, і волонтери розповіли, що в будинку живуть два брати, які при першому опитуванні вели себе дивно.

"Наша собака привела нас до сусіднього з ними двору. Поговорили з жінкою. Казала, що вона не чула крик, але чули сусіди. Вказала саме на підозрюваного і його брата. Поговорив з ними. Я колись працював у міліції. При розмові відчув, що брешуть обидва. Повідомив цю інформацію поліції. Після відпрацювання фігурантів і обшуку - виявили тіло. До злочину причетний наймолодший із братів. Думаю, що і сусідка йому допомагала, бо вона брехала при розмові", - про це кореспонденту Gazeta.ua розповів керівник громадської організації "Кращі люди Одеси" Сергій Крайм.

Тіло Дар'ї Лук'яненко знайшли після тижня пошуків

Співробітник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Дмитро Ревун написав на своїй сторінці, що за тиждень пошуків він багато дізнався про милу дівчинку, яка була дуже життєрадісною, творчою особистістю, лідером танцювальної команди, привітною і чуйною дитиною.

Скріншот поста (facebook.com/Дмитрий Ревун)

В коментарях під постом Дмитра Ревуна користувачі висловили своє співчуття батькам і близьким Дар'ї Лук'яненко, а для вбивці почали вимагати самої вищої міри покарання.

Немає слів. Яке горе. Не знаю дитину, сім'ю, а сліз стримати не можу.

Втопити мерзоту в тій же ямі!



Скріншот коментарів (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Поки в Україні не буде смертної кари за такі звірячі злочини, наші діти будуть гинути.

Царство небесне і вічний спокій Даринці.

Тварина, а не людина. Смертна кара для нього занадто просто.

Що ця дитина пережила. Це жах. Плачу.

Скріншот коментарів (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Я б на місці батьків учинила б самосуд. Я не уявляю, і страшно подумати, що вони пережили. І що пережила дівчинка. Співчуття. Хоч від цього легше не стане. Я не знаю, як батькам жити далі. Найгіршого покарання виродків!

Скріншот коментарів (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у поліції розповіли перші подробиці про тілі Дар'ї Лук'яненко.

А також розповідали про те, що стали відомі нові деталі розслідування про зникнення 11-річної Дар'ї Лук'яненко.