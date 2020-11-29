Українці штурмують аптеки: як шкодить профілактика вітамінами та антибіотиками при COVID-19

Лікарі розповіли про шкоду зловживання вітамінами на тлі коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Медики розповідають про виникнення низки побічних ефектів на фоні прийому вітамінів

В Україні в останні тижні фіксується величезна кількість випадків хворих на коронавірус. Рівень свідомості населення зростає і ті, хто не може перейти працювати на "дистанційку" намагається вдатися до будь-яких потенційно ефективних заходів захисту організму від вірусу. В останні тижні особливо популярними серед українців стали вітамінні комплекси та антибіотики, які вживаються без контролю і призначення лікаря. Які можуть бути наслідки зловживання цими препаратами – розповідають медики.

Боячись заразитися, українці в прямому сенсі спустошують аптеки, скуповуючи вітаміни та найбільш популярні антибіотики для лікування дихальних шляхів і лор-органів. В першу чергу мова йде про вітаміни групи C, D, A та препарати, що містять цинк. Серед антибіотиків важко знайти "Авелокс" і "Моксифлоксацин". І якщо вітамінних комплексів – величезна різноманітність, розібрані антибіотики досі знову не з'явилися в продажу. Лікарі занепокоєні такою тенденцією й акцентують увагу на тому, що бездумне вживання вітамінів без попередніх аналізів та інформації про стан здоров'я людини швидше зашкодить їй, ніж принесе користь. Про це пише OBOZREVATEL.

"Наприклад, якщо приймати багато вітаміну С – можуть активізуватися камені в нирках. Був у мене колись пацієнт, який любив пити воду з лимоном вранці. Це спровокувало у нього зрушення каменів у жовчному міхурі. Якщо у когось гастродуоденіт (запалення слизової оболонки шлунка, яка переходить на слизові оболонки дванадцятипалої кишки. – ред.) або ентероколіт (одночасне запалення тонкої та товстої кишки. – ред.), то скільки б ви вітамінів не випили, на користь вони не підуть", – пояснив OBOZREVATEL лікар Тарас Жиравецький.

Доктор наук і відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська стверджує, що прийом вітамінів з метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не допомагає. Причина, по якій більшість українців біжить до аптеки при першій небезпеці – високий рівень недовіри до державних інститутів. Люди звикли самі себе рятувати, тому, черпаючи інформацію з не завжди достовірних джерел, багато хто неправильно здійснює профілактику коронавірусної інфекції.

"Важкі форми коронавірусу провокують дефіцит вітамінів, тому ми їх призначаємо в комплексі. Але якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, його прийом (без вказівок лікаря. – Ред.) може досить негативно позначитися на організмі. Препарати цинку теж бездумно приймати не можна. Тільки за призначенням лікаря у постконтактний період", – зазначила вона.

Дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв підкреслює, що нерідко саме передозування і побічні ефекти препаратів, що приймаються, можуть викликати важкі наслідки, ніж коронавірусна інфекція у більшості випадків. Також медик підкреслює, що наразі не існує жодного закінченого фундаментального дослідження, яке б довело профілактичний чи лікувальний ефект вітамінів при коронавірусній хворобі.

Також головний анестезіолог МОЗ України, професор Сергій Дубров категорично не рекомендує прийом антибіотиків при коронавірусній інфекції. Тільки у випадку ускладнення стану, але призначати їх можуть виключно лікарі.

"При COVID-19 не показані антибіотики не показані! І наступна проблема, яка чекає нас через 6-12 місяців – це стрімка летальність від бактеріальної пневмонії чи навіть від банального апендициту. Антибіотики не працюють, а лікарі часто призначають їх, коли не треба. Хоча в їх прийомі потребує не більше 5% хворих. У мене у 17-й лікарні хворі з двох поверхів антибіотиків не отримує жоден. В них потребують важкі пацієнти, що знаходяться на ШВЛ або з ускладненнями в реанімації", - попереджає лікар.

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