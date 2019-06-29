Українці – найсексуальніша нація на планеті: хто увійшов в топ-10

Українці - найсексуальніша нація на планеті згідно рейтингу, який був опублікований на основі онлайн-опитування компанії Big 7 Travel. В опитуванні взяли участь більше восьми тисяч чоловік.

Як повідомляється, для складання рейтингу портал опитав вибірку чисельністю 8,5 тис. респондентів з 1,5 млн своїх користувачів.

"В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б з цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походить так багато моделей", – сказано в описі Big 7 Travel.

Міла Куніс, всесвітньо відома актриса, яка народилася в Чернівцях (фото з відкритого доступу)

На другому місці опинилася Данія. Датчанами є популярні Бріджит Нільсен і Вігго Мортенсен.

"Вражаюча оцінка сексуальності данців доводить, що Данія красива у багатьох відношеннях", - йдеться в повідомленні порталу.

На третьому місці опинилися філіппінці.

"Мабуть, найвідоміший філіппінець у світі, професійний боксер Менні Пак'яо разом з Бруно Марсом і багатьма учасниками Міс Світу роблять філіппінців кращими", - пишуть у виданні.

4-е місце дісталося бразильянцям (Адріана Ліма, Роналду), 5-е – австралійцям (Кайлі Міноуг, Х'ю Джекман, Хіт Леджер). На 6-му місці виявилися жителі Південної Африки (Шарліз Терон, Елон Маск, Тревор Ной). 7-е місце зайняли італійці (Софія Лорен, Моніка Беллуччі, Сільвіо Берлусконі). 8-е місце зайняли вірмени, яких у топ-10 вивела сім'я Кардашьян. На 9-й позиції виявилися англійці, найсексуальнішими серед яких визнані Колін Ферт, Джуд Лоу, Стормзі. Топ-10 закривають канадці, які переконали весь світ у своїй сексуальності завдяки Райану Гослінгу, Рейчел Макадамс, Райану Рейнольдсу, Дрейку. Росіяни зайняли почесне 33-е місце в рейтингу.

Нагадаємо, що раніше українці склали рейтинг можливих прем'єрів.

Раніше ми писали, що збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.

До цього повідомлялося, що стартап українців побив рекорди на Kickstarter.