Українці розповіли про симптоми постковідного синдрому: від ейфорії до сильного апетиту

"Безсоння, вже два тижні згідно з браслетом, я сплю 3-3,5 години. За особистим відчуттям я взагалі не сплю, іноді провалююся в поверхневий сон на 40 хвилин і все. Потім весь день повзаю в тумані та сонний. Пам'ять посипалася наглухо. Не можу вмістити в голову жодну важливу інформацію, як голова картоном набита", - написав Дмитро.

Також він додав, що коронавірус привів до неврозів і постійного відчуття голоду. За словами музиканта, він навіть вночі хоче їсти й вже поправився на п'ять кілограмів.

У коментарях користувачі мережі визнали, що всі перераховані симптоми розвиваються у багатьох. І у деяких вони тривають кілька тижнів, а деякі страждають від постковідного синдрому вже 4 і навіть 6 місяців.

Всі побочки, крім останньої. Замість постійного голоду – постійна нудота. І від м'яса верне.

У мене дискомфорт в колінних суглобах.

У мене безсоння було довго, з пам'яттю взагалі капці.

Пам'ять теж, і неуважність люта. Потім прийшла в норму за місяць десь.

Все так, хоча фактично не хворів, а просто знайшли антитіла на медобстеженні. Вже більше пів року минуло, але по факту все залишилося і періодично досі накриває.

Хворів на ковід восени, все перераховане тривало десь пів року, крім голоду. Когнитивка – досі.

Проблеми зі сном. Раптові приливання крові до обличчя і рук. Цукор, холестерин, тромбоцити вгору. Пару днів сильної агресії на все. Змінилося оптимізмом і майже ейфорією, як після доброї кави. Зараз відпустило. Апетит з'явився днями, і то не особливо, втратив 5 кг

Всім, крім голоду. Навпаки, не відчуваю, що голодна. Але спіймала глюк зі сприйняттям запахів – деякі речі тепер неприємно пахнуть.

Голод так, решта-ні. Я взагалі себе вже огірком відчував, коли мені лікарі діагностували пневмонію. А ось жор нелюдський був.

У мене нюх відновився на 40% усього, перші пару місяців взагалі нічого не відчувала. Досі нюх глибоко номінальний.

Швидка втома при ходьбі, тисне грудну клітку і постійно щось їм.

Голод, головка "пустує" (спочатку заговорювалась, як ніби позаземною мовою говорила, зараз відпустило), з втомою я змирилася, або частково поборолась. Апатія+часткова глухота, нюх повернувся частково. А сон у мене чудовий.

Пам'ять – забуваю слова, знервований стан – кидаюсь на людей, пускаю скупу чоловічу сльозу під час фільмів. Жор – подвійні, потрійні порції. Ще додам – задишка.

У мене постійна втома і дуже похмура депресія, а ще я мерзну в ноги та руки, руки синіють на вулиці за секунди. Сон вирівнявся, але поки хворіла два тижні – не спала.

Від будь-якої білкової їжі тхнуло мертвечиною. Але коли минуло – їсти хотілося постійно. І апатія накрила на пару тижнів, хотілося лежати весь день і нічого більше.

Мама перехворіла на коронавірус у вересні, теж дуже скаржилася на пам'ять і когнітивні функції. Для неї це біда, професія вимагає постійного навчання та підвищення кваліфікації.

Більшість українців скаржаться на порушення когнітивних функцій, прояви з боку нервової системи, агресію, депресію, стан тривожності, апатію і проблеми зі смаком і нюхом.