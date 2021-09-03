Українці просять евакуювати їх з Афганістану: "нам загрожує смерть"

Мухаммед Фарід

Мухаммед Фарід з Бородянського району Київської області. Його батько афганець, а мати українка. Кілька років тому він одружився з дівчиною з Афганістану і зараз у них двоє дітей – трирічний син і п'ятимісячна дочка. Син-громадянин України, а дочки оформити документи не встигли. Зараз Фарід в Україні, а в Кабулі залишилася дружина і діти, які чекають рейс в Україну.

Як розповів Фарід, коли дружина з малюками стояла біля воріт аеропорту, американські військові скомандували відійти та випустили сльозогінний газ. Газ потрапив п'ятимісячній дівчинці в обличчя і зараз у неї опухла шкіра від опіків, і лікарі сказали, що буде потрібна операція. Поїхати за своїми рідними Фарід не може, оскільки він іноземець і його можуть просто вбити.

Сафі Замар

28-річний Сафі Замар - одесит. Коли він дізнався, що 25 серпня буде літак, він з іншими українцям забронював автобус, чекав всю ніч. Але вранці попередили про вибухи й з афганської спільноти в Одесі всім українцям сказали повернутися додому. Сафі послухався і повернувся. З чотирьох автобусів залишилося в аеропорту два - ті, хто пережив вибухи, змогли полетіти. Решта - залишилися.

Сафі прилетів до Афганістану на початку серпня до своєї сім'ї. Він українець і рік тому одружився з дівчиною з Афганістану. Щоб дістатися в Кабул, Сафі переодягався в інший одяг - щоб не затримали таліби. Кожні 100 км стоять блок-пости, всіх обшукують, вважають, що іноземці – шпигуни. Рік Сафі намагався зробити візу своїй дружині, заплатив більше тисячі доларів, але отримав відмову.

Схожі історії розповідають і інші українці. У посольствах України в Ісламабаді та Душанбе відмовляли у візах, тому українці не змогли вивезти свої сім'ї раніше.

Саїдзай

32-річний Саїдзай живе в Одесі з 2005 року і вже 14 років – громадянин України. На початку серпня він приїхав в Награхар на 20 днів, на свято.

"У нас була війна – це не новина для Афганістану. Але ніхто не думав, що буде такий переворот. Біля будинку, де я живу, розбиті машини, кидають ракети. Вчора я був в аеропорту, почали стріляти, і я не міг більше чекати, повернувся додому", - розповів Саїдзай.

У нього в Афганістані велика сім'я - понад 20 осіб. Але він хоче евакуювати в Україну хоча б дружину і своїх шістьох дітей.

Абдул Гафар

Барекзай Абдул Гафар живе в Україні, він з афгано-української родини. Нещодавно його батько, українець, разом з рідними поїхав до Афганістану на похорон Діда. Після захоплення країни талібами, Гафар звернувся в посольство з проханням евакуювати своїх рідних.

"Вони чотири дні збиралися біля аеропорту, біля південних воріт, де стояли військові. Там був натовп моторошний, неможливо було потрапити до воріт", - розповів Гафар.

Його сім'я постраждала біля аеропорту Кабула. Коли почалася перестрілка - куля потрапила в руку його родичці. А батько Гафара розповів, що в натовпі дорослі загубили маленьку дівчинку, 3-4 років. Дитина впала, і натовп затоптав її на смерть. Батько Гафара намагався її врятувати.

Українці просять про евакуацію з Афганістану

Важливо! На момент написання матеріалу, частина українців змогла полетіти додому. Решта чекають евакуації, в МЗС України уточнюють списки, з'ясовують місцеперебування.