Українці повелися на фейк про дівчину-жертву вакцини. Вона виявилася порно-зіркою

В популярній соцмережі Facebook почала розповсюджуватися інформація нібито про першу жертву вакцини від коронавірусу у Чернігівській обласній лікарні. При цьому на фото розмістили дівчину, яка насправді жива і є американською порноактрисою. Її звуть Пайпер Перрі.
Щеплення від COVID-19 в Чернігівській області почали робити 24 лютого саме у Чернігівській обласній лікарні. Наразі офіційно не повідомлялося про жодну смерть, яка була б пов'язана з вакцинацією.
Скріншот з Facebook
А фотографію Пайпер Перрі хтось завантажив з інтернету, зробив її чорно-білою і застосував дзеркальне відображення. Ось так виглядає оригінальне фото.
Пайпер Перрі (фото з мережі)
Варто зазначити, що Пайпер Перрі дійсно народилася в 1995 році і проживає у США.
Користувачі мережі прокоментували це.
Варто зазначити, що в мережі поширено дуже багато фейків і теорій змов щодо вакцин від коронавірусу. Так є навіть припущення, що разом з вакциною в організм нібито вводиться чіп, який буде контролювати людину.
Нагадаємо, український лікар розвіяв фейки про мутації коронавірусу.
Раніше Максим Степанов попросив не вірити фейкам, які швидко поширюються в мережі.