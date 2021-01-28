Українці побудують супер-ракету, яка наздожене Falcon Ілона Маска: сенсаційні фото

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace, яка заснована українцем, планує залучити 350 мільйонів доларів, які підуть на масштаб виробництва і створення ракети середнього класу - Firefly Beta.
У компанії амбітні плани. Глава Firefly Aerospace розповів, що за наступні кілька років він хоче перетворити компанію вартістю 1 мільярд і ракетою Alpha в 10-мільярдну компанію з набором різних ракет. Про це повідомляє Firefly Aerospace.
Проєкт ракети компанії Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)
Із загальної суми інвестицій 125 мільйонів доларів піде на посилення виробництва, закупівлю матеріалів та обладнання, а 225 мільйонів спрямують на розвиток компанії, включаючи розробку ракети середнього класу Firefly Beta.
Проєкт ракети компанії Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)
Дана ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 10 тонн вантажу, що в 10 разів більше можливостей Firefly Alpha.
Проєкт ракети компанії Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)
Варто зазначити, що Firefly Beta є конкурентом ракеті Falcon компанії SpaceX Ілона Маска, але вартість доставки вантажів у неї набагато нижче.
Нагадаємо, в мережі з'явилися відео з підготовкою до великого старту української ракети Alpha компанії Firefly Aerospace.
Раніше компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників.
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