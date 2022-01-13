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Українці показали "комфорт" у поїзді Укрзалізниці: полиці падають на голови (відео)

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Четвер 13 січня 2022 19:27
Українці показали "комфорт" у поїзді Укрзалізниці: полиці падають на голови (відео) В поїзді Укрзалізниці відпадають полиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В поїзді Укрзалізниці, що курсує з Чернівців до Одеси сталась не приємна ситуація. Пасажири зіткнулися з жахливим станом ліжок-полиць.

Про це повідомляє "Чорний список".

Так, чоловік сів на нижню полицю бокового відділення і провалився. Зокрема, вона виявилася несправною.

"Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а от комфорту у вагонах поїздів "Укрзалізниці" для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на "соплях", а нижню від падіння страхує відро з ковдрою", - йдеться в публікації "Новини.LIVE Odesa".

Пасажири розповіли, що провідник намагався полагодити ліжко власними силами. Проте на цьому пригоди пасажирів не закінчилися.

Через деякий час верхня поличка, на якій мала спати пасажирка, виявилась несправною. Її качало в різні боки через неякісне кріплення.

Однак, якимось чином жінка все ж спала на несправній полиці, їй довелося зачепити своє "ліжко" за сітку.

Українці показали &quot;комфорт&quot; у поїзді Укрзалізниці: полиці падають на голови (відео)Українці показали &quot;комфорт&quot; у поїзді Укрзалізниці: полиці падають на голови (відео)У поїзді Чернівці-Одеса відпадають полиці (t.me/odesalivetv)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізницю зганьбили за російську попсу в поїздах.

Також ми писали, що Укрзалізниця підклала пасажиру "зайця" у відсік для валіз.

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Укрзалізниця
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