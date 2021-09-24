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Українці можуть випробувати на собі ліки від коронавірусу: що відомо

Автор: Тетяна Самарук

Українцям запропонували випробувати на собі нові ліки проти Covid-19. Зараз препарат проходить клінічні випробування в усьому світі.

Про це повідомляє МОЗ України.

Що відомо про дослідження

Так, у міністерстві зазначили, що вчені створили новий препарат від коронавірусу - SARS-CoV-2. Зараз ліки проходить клінічні випробування і українці можуть взяти в них участь.

На сьогодні таких досліджень - 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування "COVID-19".

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда, клінічні випробування ліків в Україні мають важливе місце.

"Рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності", - додав він.

Зазначається, що якщо препарат успішно пройде випробування, наступним етапом стануть чотири фази клінічних досліджень.

Раніше ми повідомляли, що з початку навчального року на самоізоляцію відправили 89 тисяч учнів.

Також ми писали, що четверта хвиля COVID-19 в Україні буде швидка і коротка.

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