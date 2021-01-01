Українці масово жаліються на "легкі кредити": доводять людей до інсультів

Швидкі гроші і легкі кредити в Україні доволі популярні. Але багато фірм, які ведуть подібний бізнес, працюють з порушенням законодавства.

Так, нещодавно СБУ викрила масштабну схему вимагання грошей з позичальників таких "легких" кредитів в інтернеті. Мова йде про одну з компаній-лідерів на ринку онлайн мікрокредитування, представники якої нараховували своїм клієнтам штрафи та пеню у розмірі понад 300% від суми позики, йдеться у Facebook відомства.

Санкції застосовувалися до тих позичальників, які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання. А до "вибивання" цих штучно створених боргів зловмисники підключали колекторські компанії, які залякували позичальників і навіть їхніх родичів, погрожували фізичним насильством і знищенням майна.

Як зазначили правоохоронці, це є порушенням чинного законодавства, адже на ділі штрафів і пені не можуть перевищувати 50%.

Як працюють схеми шахраїв, що видають мікрозайми онлайн (ssu.gov.ua)

Тим часом у коментарях українці масово скаржаться на різні контори, які пропонують такі мікрокредити.

"Моєму сину місяць тому дзвонив автовідповідач з пропозицією на взяття кредиту ніби з банку Голд. "Якщо згодні - натисніть 1, не згодні – 0. Син натиснув 0. А вчора подзвонили, що він нібито кредит взяв і пора платити відсотки", - поскаржилася Тетяна Шевченко-Матієнко.

"А до всього ще прикрити потрібно "колекторські фірми", які взагалі втратили зв'язок з цим світом. Доводять людей до інсультів. По юридичних адресах реєстрації їх там і близько немає. Як не житловий будинок на три парадних (до прикладу КА "Фактор" чи ТОВ "Профіткапітал"), то подвір'я якогось промислового підприємства", - написав житель Івано-Франківська Дмитро.

Нарешті почали їх тормосити! Підтримую! А то бідні люди вішатись хочуть від тих кредитів!

Жуликов-кредиторов надо ставить на место! Стоит отдать должное СБУ, что с ними борется!

Могу еще штук 10 номеров скинуть, через которые эти товарищи шантажировали семью

В нас сусід легко взяв і не повертає, а спати колектори не дають всім сусідам у радіусі 200 метрів...

При цьому, як зауважив один з користувачів, зазвичай, подібні кредити - фіктивні.

"Дзвонять не колектори, а шахраї. використовують або спецапаратуру, або програму, бо в інтернеті, наприклад, один і той самий номер має коментарі як шахраїв-колекторів, які вимагають сплату неіснуючих боргів, і в той самий час - це офіційний телефонний номер фірми, що торгує металопрокатом", - написав Армен Халатян.

СБУ викрила шахрайську схему (фото: ssu.gov.ua)

Раніше ми писали, що хитрі аферисти придумали нову схему обману українців.